ÖTV'den indirim bitti benzin ve motorinde bu gece zam var

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine ise 18 kuruş zam gelecek.

Yapılan zamların pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Fiyatların pompaya yansımayı devletin mayıs ayında uygulamaya başladığı eşel mobil siteminin de sona erdiği şeklinde yorumlandı. Şimdiye kadar akaryakıta gelen zamlar ÖTV oranından indirim yapılarak fahiş yükseliş engelleniyordu.

6 LİRAYA YÜKSELECEK

Bu zamların ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.87 TL’den, 6.04 TL yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise 5.67 TL’den 5.85 TL’ye yükselecek.

Ankara’da ise litre fiyatı ortalama 5.94 TL olan benzin, 6.11 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise ortalama 5.71 TL’den, 5.89 TL olacak.

İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 5.91 TL’den 6.08 TL’ye çıkacak. Motorinin litre fiyatı ise 5.70 TL’den 5.88 TL’ye yükselecek.