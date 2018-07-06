Otonom otobüsler yakında yolları domine edecek!

ÇİN asıllı teknoloji firması Baidu, sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandığını duyurdu.

Apolong adı verilen otobüslerin şimdilik Çin sınırları içerisinde kullanılacağını açıklayan firma, ileride diğer ülkelere de tedarik edilebileceği müjdesini verdi. Bu arada Baidu firması, 'seviye-4 otonom otobüslerini' üreten az sayıdaki şirketten biri.

Baidu Genel Müdürü Robin Li seri üretim konusunda yaptığı açıklamasında, "2018 otonom araç sürüşünün ticarileşmesinin ilk yılı. Geçmişte Çin, dünyaya ucuz mallar ihraç etti. Çin, gelecekte ise dünyaya yapay zeka teknolojisi ihraç edecek" dedi.

Apolong otobüslerinin toplamda 14 yolcu kapasitesi bulunuyor. Otobüste sürüş koltuğu, direksiyon ve pedallar yer almıyor. Sadece yolcu koltukları mevcut. Elektrik enerjisiyle iki saatlik şarjın ardından 100 kilometreye kadar sorunsuz bir şekilde yol alabiliyor. Toplamda 70 kilometre hıza kadar çıkabilen araç, ilk olarak Pekin, Şenzen, Wuhan ve diğer Çin kentlerinde kullanımına başlanacağı açıklandı.

Japon Softbank Grup'la yapılan anlaşma kapsamında otobüsün başkent Tokyo'da da kullanılabileceği şimdilik iddialar arasında.

Kaynak: Teknolojioku