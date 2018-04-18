Otomobilin arka koltuğunda korkunç ölüm

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Olay, Canik İlçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evli olan Kamil Ayvaz, evine yakın bir yerde kendisine ait 61 NC 326 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kamil Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Ayvaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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