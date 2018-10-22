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Otobüslerde ücretsiz servis dönemi bitiyor

Otobüslerde ücretsiz servis dönemi bitiyor

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bazı otobüs firmalarının ikram vermeyi durdurduğunu, ilerleyen günlerde de şehir içi yolcu servislerinin kaldırılacağını, yerine ücretli servislerin geleceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 21:07 - Güncelleme: 22-10-2018 21:07

Yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların, ekonomik tedbir almaya başladığı belirtildi.Bazı otobüs firmaları, yolculuk sırasında verilen ikramları kaldırdı. Şehir içi yolcu servislerinin kaldırılacağını, yerine ücretli servislerin geleceğini belirtildi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Otobüs sektöründeki maliyetler çok fazla arttı. Bazı otobüs firmaları kısa mesafede ikram vermeyi durdurdu. Ayrıca Bayrampaşa Otogarı'ndaki şehir içi servisleri de kaldırılıyor. Ortak servis planı yaptık aynı Havaş gibi ücretli olacak" dedi.

"SEKTÖR DARALIYOR"

Otobüs sektöründeki ekonomik daralmanın yüzde 40 oranlarına ulaştığını belirten Yıldırım, "Sektörümüzdeki daralma yüzde 40 oranına ulaştı. Havayolu sektörü ise tam tersi şekilde gittikçe büyüyor. Çok sayıda firma zor durumda. İster istemez bazı firmalar kendilerince tedbir alamaya çalışıyor. Artık uzun mesafe yolcu taşımacılığı kalmadı, insanlar hep uçağı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'SÜRÜCÜLERİN MAAŞLARI ESKİSİ GİBİ DEĞİL'

Sözcü'nün haberine göre; otobüs şoförlerinin eskisi kadar çok fazla para almadığını belirten Yıldırım, "Sürücülerin maaşları eskisi kadar iyi değil. Zaten bu işi yapmak isteyen çok fazla insanda kalmadı. Eskiden şoför bolluğu varken şimdi sürücü bulunmuyor. Bu nedenle de trafik güvenliği zor duruma düşüyor" diye konuştu.

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