'Osmanlı mezarlarına zarar verildi' haberleri için İBB'den açıklama

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Osmanlı mezarlarının bir işçi tarafından hilti ile kırılması üzerine vatandaşlar durumu şikayet etti. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine İBB ekipleri ve Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Osmanlı mezarlarının restorasyon çalışmaları kapsamında hilti ile yıkılması görenleri hayrete düşürürken mezarların fotoğraflarını çeken vatandaşlar hilti ile çalışan işçinin tepkisi ile karşılaştı.

İBB'DEN AÇIKLAMA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017'de onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılması ortalığı karıştırdı! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN