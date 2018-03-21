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Ortalığı kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındayken enselendiler

Ortalığı kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındayken enselendiler

MERSİN'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 7 terörist yakalandı. Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması eğitimi aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce Mersin'e gelen 'Denktav' kod adlı teröristin, bombalı saldırı için kentte keşif çalışması yaptığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 11:29 - Güncelleme: 21-03-2018 11:29

Terörle Mücadele ile MİT Bölge Başkanlığı, Mersin ve İstanbul'da yaptığı çalışmada bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/KCK üyesi terörist grup tespit etti. Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi alan Denktav kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), 1.5 ay önce Mersin'e geldiğini tespit eden ekipler, şüphelinin inşaatlarda ve atölyelerde çalışıp normal vatandaş görüntüsü verdiğini belirledi.

Sıradan bir insan profili çizen Değirmenci'nin ve diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenlendi. İdris Değirmenci, kaldığı evde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda Değirmenci'nin ele geçirilen bilgisayar ve telefonunda, patlayıcı hazırlamak icin araştırmalar yaptığı saptandı.

İTİRAF ETTİ
Sorgusunda suçunu itiraf eden Değirmenci, bomba eğitimi aldığını ve eylem için kente geldiğini söyledi. Adliye, emniyet, jandarma, kamu kurum ve tesislerde keşif yaptığı belirlenen Değirmenci'nin dikkat çekmemek için eylemde kullanmak üzere düşük model otomobil aradığı öğrenildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR
İdris Değirmenci'nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ve MİT ekipleri, İstanbul'da yaptıkları operasyonlarda ise, teröristlerin Mersin'de yapmayı hedefledikleri saldırı için drone eğitimi alan Barış Can Seyfi'yi yakaladı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İdris Değirmenci ve Barış Can Seyfi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mersin ve İstanbul'da yakalanan M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak : DHA

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  • MİSAFİR 21 Mart 2018 12:47 BUNLARI GEBERTİN MAHKEMEYE FİLAN GÖNDERMEYİN DEVLETİ BUNLARLA MEŞGUL ETMEYİN BE GARDAŞ GEBERTİN LAYIK OLDUKLARI YERE GİTSİNLER BUNLAR VAHŞİ KÜLTÜRSÜZ CAHİL İNSANLIK DÜŞMANI

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