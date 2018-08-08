Ordu Fatsa'da sel felaketi bu ilk defa oluyor dehşet görüntüler

Yalıköy Mahallesi’nde selin getirdiği topraklar sonucu 8 araç kısmen toprağın altında kaldı. Mahalledeki vatandaşlar belediye ekipleriyle birlikte ortak çalışarak mahsur kalan araçlarını kurtardı. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı ve ne varsa denize sürükledi. Bolaman sahil yolunda elektrik direkleri devrildi.

Organize Sanayi Bölgesinde bir kontraplak fabrikasını su bastığını ifade eden Kerim Aydın, "Önceki yıllardaki kadar yoğun bir sel felaketi yaşanmadı. Fatsa Belediyesi ekipleri gelerek bizlere yardımcı oldular. İklimler devamlı değiştiği için ister istemez bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. İş yerlerimizdeki suları tahliye ettik" dedi.

Kereste fabrikası olan Zekeria Koçan ise yaptığı açıklamada, "Aniden bastıran sel nedeniyle fabrikamızın arka kısmında bulunan ağaç tomruklar sular altında kaldı. Zararımız yok fakat her zaman burada bu tür su baskını oluyor. Allah bizleri beterinden korudu” diye konuştu.

Yalıköy Mahallesi’ndeki vatandaş ise bir anda sele maruz kaldıklarını ifade ederek iş yerlerinde, araçlarında ve evlerinde ciddi zarar meydana geldiğini söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Karayolları ve YEDAŞ ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede yağış dururken, hasar tespit çalışmasına başlandı.

İLK DEFA CAMİYİ SU BASTI: Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu vurgulayarak, "Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti" dedi.