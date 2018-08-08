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Ordu Çaybaşı'nı sel aldı Belediye Başkanı İsmet Yanık 'Böylesini görmedim'

Ordu Çaybaşı'nı sel aldı Belediye Başkanı İsmet Yanık 'Böylesini görmedim'

ORDU'yu vuran sel felaketine maruz kalan yerlerden biri Çaybaşı ilçesi oldu. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık yaptığı açıklama da 'Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim.' dedi. Felaketin boyutları ise giderek artıyor.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 16:37 - Güncelleme: 08-08-2018 16:37

ORDU'yu vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Sel felaketinin yaşandığı yerlerden biri de Ordu'nun Çaybaşı ilçesi oldu. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre bazı mahallelerle iletişim sağlanamıyor.

ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANI 'ÇOK CİDDİ HASARIMIZ VAR'; Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

Ordu'da sel felaketi Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'de sel felaketi dehşet görüntülerOrdu'da sel felaketi Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'de sel felaketi dehşet görüntülerOrdu'da sel felaketi Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'de sel felaketi dehşet görüntülerOrdu'da sel felaketi Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'de sel felaketi dehşet görüntülerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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