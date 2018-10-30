ORC elindeki son anketi açıkladı! AK Parti ile MHP ittifakı bozulursa...

ORC Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Murat Pösteki, Mart 2019'da yapılacak olan belediye seçimlerine 'cumhur İttifakı'nın dağılmış olarak girmesinin sonuçlarıyla ilgili elindeki son anketi açıkladı. İttifaksız yerel seçimde AK Parti'nin oylarını kaybetmeyeceğini aksine artıracağını söyleyenleri eleştiren Pösteki, "Analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım" dedi. ORC'nin patronu Pösteki, bazı illerdeki olası sonuçları elindeki son anketin verilerine göre şöyle değerlendirdi. İşte Pösteki'nin kişisel Twitter hesabından açıkladığı o anketin sonuçları ve yorumları...

HAYRETLER İÇİNDE KALDIM... Son 1 haftadır, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım.

NASIL BİR FAYDADIR ANLAYAMADIM!... Neymiş efendim, ittifaksız yerel seçime girilmesi AK Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs... AK Parti'nin İstanbul ve Bursa'yı riske atması, ittifaksız girdiği seçimde Ankara, Denizli, Antalya ve Balıkesir'i kaybetmesi nasıl bir faydadır anlayamadım.

'ELİMDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE...' Ayrıca diyorlar ki, MHP mevcut belediyelerini kaybediyor. Elimdeki araştırma sonuçlarına göre MHP, Bartın, Karabük, Isparta ve Osmaniye'yi yüzde 50'nin üzerinde bir oyla, Adana ve Mersin'i ise hatırı sayılır bir oyla yeniden kazanıyor. MHP açısından riskli olan tek yer Manisa...

MHP'NİN BİRİNCİ OLDUĞU İLLER... Bunun ötesinde MHP, Tokat, Çankırı, Afyon, Kütahya, Düzce, Kırıkkale, Niğde, Kastamonu, Aksaray, Uşak ve Zonguldak gibi illerde potansiyel adaylarıyla şu an 1. durumda.

İSTANBUL VE ANKARA ÇOK ÖNEMLİ ÇOK... Velhasıl, MHP ile ittifak yapmadan yerel seçime girmesi AK Parti'ye fayda mayda sağlamıyor, her şey bir kenara İstanbul ve Ankara çok önemli çok.

İşte Murat Pösteki'nin Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...