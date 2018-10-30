  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ORC elindeki son anketi açıkladı! AK Parti ile MHP ittifakı bozulursa...

ORC elindeki son anketi açıkladı! AK Parti ile MHP ittifakı bozulursa...

24 Haziran seçimlerini en yakın tahmin eden anket şirketlerinden ORC'nin patronu Murat Pösteki, AK Parti ile MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlere ayrı ayrı girecek olmalarının sonuçlarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-10-2018 15:48 - Güncelleme: 30-10-2018 16:19

ORC Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Murat Pösteki, Mart 2019'da yapılacak olan belediye seçimlerine 'cumhur İttifakı'nın dağılmış olarak girmesinin sonuçlarıyla ilgili elindeki son anketi açıkladı. İttifaksız yerel seçimde AK Parti'nin oylarını kaybetmeyeceğini aksine artıracağını söyleyenleri eleştiren Pösteki, "Analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım" dedi. ORC'nin patronu Pösteki, bazı illerdeki olası sonuçları elindeki son anketin verilerine göre şöyle değerlendirdi. İşte Pösteki'nin kişisel Twitter hesabından açıkladığı o anketin sonuçları ve yorumları...

HAYRETLER İÇİNDE KALDIM... Son 1 haftadır, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım.

NASIL BİR FAYDADIR ANLAYAMADIM!... Neymiş efendim, ittifaksız yerel seçime girilmesi AK Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs... AK Parti'nin İstanbul ve Bursa'yı riske atması, ittifaksız girdiği seçimde Ankara, Denizli, Antalya ve Balıkesir'i kaybetmesi nasıl bir faydadır anlayamadım.

'ELİMDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE...' Ayrıca diyorlar ki, MHP mevcut belediyelerini kaybediyor. Elimdeki araştırma sonuçlarına göre MHP, Bartın, Karabük, Isparta ve Osmaniye'yi yüzde 50'nin üzerinde bir oyla, Adana ve Mersin'i ise hatırı sayılır bir oyla yeniden kazanıyor. MHP açısından riskli olan tek yer Manisa...

MHP'NİN BİRİNCİ OLDUĞU İLLER... Bunun ötesinde MHP, Tokat, Çankırı, Afyon, Kütahya, Düzce, Kırıkkale, Niğde, Kastamonu, Aksaray, Uşak ve Zonguldak gibi illerde potansiyel adaylarıyla şu an 1. durumda.

İSTANBUL VE ANKARA ÇOK ÖNEMLİ ÇOK... Velhasıl, MHP ile ittifak yapmadan yerel seçime girmesi AK Parti'ye fayda mayda sağlamıyor, her şey bir kenara İstanbul ve Ankara çok önemli çok.

İşte Murat Pösteki'nin Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ORC elindeki son anketi açıkladı! AK Parti ile MHP ittifakı bozulursa... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • AK ùlkūcù 30 Ekim 2018 17:11 Bir Denizlili olarak şunu katiliyorum.mhp siz denizli kayiptir.belediye hep solcularin cocuklari ile dolu.Ak partili ve mhp li secmen rahatsiz.pamukkale belediyesi aile belediyesi gibim vb.şeyler.Cal ilcesini kazanamayan ak parti denizliyi nasil kazanir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro