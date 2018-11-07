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Onyekuru'yla ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Onyekuru'yla ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Galatasaraylı Henry Onyekuru, Almanya sınırında çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek tutuklanmaktan kurtuldu! Böylece Melissa Krott, parasını tahsil etti.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 12:53 - Güncelleme: 07-11-2018 12:53

Galatasaray'ın Everton’dan kiraladığı Onyekuru’nun, Belçika’da Eupen’de oynadığı sırada Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Krott, 15 aylık kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı tüm Avrupa’da tanıttı.

Krott’un avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekillinin talebi üzerine Onyekuru’ya, “Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masrafı arını üstlenmemekten” dolayı, 11.000 euroluk fatura çıkarttı. 

AKSİ HALDE TUTUKLANACAKTI
Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı. Henry Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kaldı. Aksi halde tutuklanacaktı. Onyekuru ilerleyen süreçte de hep para ödemek durumunda kalacak.

KIZIYLA HİÇ İLGİLENMİYOR
Onyekuru’yla Instagram’da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, “Çocuğu istemediğini sertçe söyledi. Benden sonra başka bir kadından oğlu oldu. Onyekuru, oğluyla gurur duyup fotoğraflar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor. Bu çok üzücü” dedi.

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