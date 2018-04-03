Önünü kesip tenhaya sürüklediler sonra da...

Başka bir kadınla yaşadığı için evi terk edip Karslı Mahallesi'nde bir villada temizlik işi yapan eşi Gamze Çiçin'i 12 Şubat'ta iş çıkışı önünü kesip kendisi ile barışmak istememesi üzerine darp ettikten sonra yakalanıp tutuklanan Murat Çiçin ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen tutuklu akrabası Bülent Kaban hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aile İçi Şiddetler Bürosu Cumhuriyet Savcısı, Çiçin ve Kaban ile ilgili olarak ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

Cumhuriyet Savcısı, eşini öldürmeye teşebbüs etiği iddia edilen için Çiçin'in 3 ayrı suçtan 39 yıl, Çiçin'e yardımcı olan akrabası Kaban'ın da 19 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, eşi tarafından dövülen Gamze Çiçin ile sanıkların ifadelerine yer verildi. Eşi ile sorunları bulunduğunu ve sürekli tartıştıklarını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını ifade eden Gamze Çiçin, şiddete mağdur olması nedeniyle olaydan 11 ay önce eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılıp kendi ailesinin yanında kalmaya başladığını söyledi. Çiçin, iddianamede yer alan ifadesinde eşinin kendisini nasıl dövdüğünü de şöyle anlattı:

“Temizlik için gittiğim evden işimi bitirip çıktıktan sonra evime giderken eşim Murat ve Bülent Kaban karşıma çıktı. Murat benim ile konuşmak istedi. Kendisi ile muhatap olmamak için yanlarından ayrılmak isterken Murat bana çelme takarak yere düşürdü. Yerdeyken Murat vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Cebinden bıçak çıkartıp bir eli ile boğazımı sıktı, diğer eliyle de bıçağı göstererek ‘seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra saçımdan tutarak sürükledi. Kendisini görmek istemediğimi söyleyip Bülent'ten yardım istedim. Bülent yardım etmedi. Murat, beni bir bahçeye götürüp orada bekletti. Polisler yardım çığlıklarımı duyarak gelip beni kurtardı. “İddianamede, olaydan sonra Gamze Çiçin'in, savcılığa verdiği dilekçesinde sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği de belirtildi. Hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istenen Murat Çiçin ise, iddianamede yer alan savunmasında, eşi ile barışmak, eve dönmesini için Bülent ile birlikte çalıştığı işyerine gittiklerini söyledi. İş çıkışı eşi ile karşılaştıklarını ifade eden Çiçin, “Bu sırada Gamze'nin telefonda birisi ile konuştuğunu, kiminle konuştuğunu öğrenmek için telefonu elinden alıp Bülent'e verdim. Beni aldattığını düşündüğüm için Gamze'ye bir kez tokat attım. Yere yatırmadım, tekme atmadım, bıçak çıkartmadım, çelme atmadım, tehdit etmedim” dedi. 19 yıl hapsi istenen Kaban ise, arkadaşı Murat'ın eşine bir kez tokat atığını, kendisinin olaya karışmadığını ifade etti.Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.