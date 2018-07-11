Önce hayatını kurtardı sonra sırtında taşıdı

Adıyaman'da dün akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah G'yi (16) görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı.

Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti. İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sırtında Emrullah Gyiÿtaşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.

