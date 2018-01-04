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Ömer Halisdemir davasında FETÖ itirafı!

Ömer Halisdemir davasında FETÖ itirafı!

15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere engel olan Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davada FETÖ itirafı geldi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 17:01 - Güncelleme: 04-01-2018 17:01

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Başka bir soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunan tanık Enis Gökhanoğlu, sanık Cihat İbrahim Yörük ile birlikte FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını itiraf etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 11. celsesine, tutuklu bulunduğu İstanbul'dan SEGBİS ile bağlanan Enis Gökhanoğlu, tanık olarak ifade verdi. Gökhanoğlu, davanın sanıklarından eski Kıdemli Başçavuş Cihat İbrahim Yörük ile askeri okulda tanıştığını belirterek, komando kursuna kadar bir ya da iki defa, komando kursundan sonra da Yörük ile örgütün sohbetlerine katıldığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, "Sohbetlere hangi yıllarda ve nerede gidiyordunuz?" diye sordu. Enis Gökhanoğlu, "2011'de komando okulunda Ankara'daydık. Tam olarak adresi hatırlamıyorum ama Etimesgut'tu galiba. Ankara'da bir ya da iki defa sohbetlere katıldık. Komando kursuna gittiğimiz süreçte ise Antalya'da bir semtte sohbetlere gidiyorduk " diye konuştu.

TANIĞIN İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Kantık'ın, "Sizi organize eden, sohbetlere çağıran birisi var mıydı?" şeklindeki sorusuna tanık Gökhanoğlu, "Sohbete abi olarak gelen bir kişi vardı. Bize söylediği ismi Mehmet'ti. Kendisini böyle tanıttı. Sohbetlerde namaz kıldığımızı, kitap okuduğumuzu hatırlıyorum. Onun haricinde bir faaliyet olmadı. Onlara hiç himmet vermedim, himmet verildiğine de şahit olmadım" dedi.

ANTALYA'YA AKRABALARIM İÇİN GİDİYORDUM

Tanık Gökhanoğlu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen sanık Yörük, tanığa bir sorusunun olmadığını söyledi. Tanık ile Ankara'daki askeri okul sürecinde tanıştığını söyleyen Yörük, "Bu kişiyle bir organizasyonun içinde bulunmadım. Antalya'da akrabalarım vardı. Onlara çamaşırlarımı götürüyordum, yıkıyorlardı. Antalya'ya gitme sebebim buydu. Başka hiçbir sebebi yok" iddialarında bulundu. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ZEKAİ AKSAKALLI DİNLENMELİ 04 Ocak 2018 18:35 EEEE DEVAMI NEREDE...TAMAMINI OKUDUM...HEM TANIKLAR HEM SANIKLAR ÜSTÜNE BASA BASA ŞUNU SÖYLÜYOR...'' ÖKK KOMUTANI ZEKAİ AKSAKALLI SADECE SEMİH TERZİNİN İÇERİ ALINMASI EMRİNİ VERDİ, AKSAKALLI İSTESE SEMİH TERZİNİN DİYARBAKIRDAN GELİŞİNİ ENGELLERDİ, DİYARBAKIRDA SEMİH TERZİ VE EKİBİNE POLİS ESKORTLUK YAPTI'' HADİ CEVAP VERİN BAKALIM, ZEKAİ AKSAKALLI MAHKEMEDE DİNLENSİN DİYE AVUKATLAR YIRTINIYOR AMA HEYET HEP REDDEDİYOR...NE SAKLIYORLAR...FIRILDAK BÜYÜK HEM DE ÇOK

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