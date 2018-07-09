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Ömer Çelik kimdir aslen nereli evli mi eşi var mı?

Ömer Çelik kimdir aslen nereli evli mi eşi var mı?

Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini yapan Ömer Çelik, bekar bakanlardan biri. Aslen Adanalı olan Ömer Çelik, çok iyi derecede İngilizce biliyor. İşte Ömer Çelik biyografisi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 02:20 - Güncelleme: 09-07-2018 02:20

AK Parti ile birçok görevde yer alan, son olarak 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev alan Ömer Çelik 15 Haziran 1968 Adana doğumludur. Ömer Çelik'in babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Çelik, yüksek lisansını Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi alanında yapmıştır; siyaset bilimci, stratejist ve dış politika uzmanıdır.

22. ve 23. ve 24. dönemde Adana Milletvekili seçilen Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

AK Parti kurulduğundan beri Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olan Çelik, Mart 2010 tarihinde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. 61. ve 62. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştır.

13 Eylül 2015 tarihinden sonra AK Parti Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini yapan Çelik, 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak kabinede yer almaktadır.

ÖMER ÇELİK EVLENDİ Mİ;  Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır.

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Ömer Çelik
ÖMER ÇELİK KİMDİR?

65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olan Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? 64. hükümette de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 Adana doğumlu. Babasının adı Yusuf Ziy

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