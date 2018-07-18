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Omega 3 yağ asidi nedir? Faydaları nelerdir?

Omega 3 yağ asidi nedir? Faydaları nelerdir?

Kalp, tansiyon, kolestrol ve diyabet gibi kronik bir hastalığımız varsa ya da riskine sahip isek, sıklıkla hafıza, odaklanma sorunu yaşıyor, depresyona yatkınlığımız varsa Omega 3 kullanımını gözden geçirilmesini gerektiğini vurgulayan RUMELİ70 Eczanesi Eczacısı Ezgi Koçak cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 10:40 - Güncelleme: 18-07-2018 10:40

Omega 3 yağ asitleri vücutta sentezlenmeyen, dışarıdan alınması gereken uzun zincirli yağ asitleridir. RUMELİ70 Eczanesi Eczacısı Ezgi Koçak cevapla.tv'ye anlattı.

Sağlıklı beden omega 3 yağ asitlerine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç doğumdan itibaren yaşam boyu devam eder. Anne karnında, annenin kullandığı omega 3 kaynağı hem annenin hem bebeğin beyin fonksiyonları için gereklidir. Ayrıca omega 3 annenin ruh halini güçlendirirken anne sütünün kalitesini de artırır. Bebeklikten çocukluğa geçen çocuk artık eğitim öğrenim çağına gelmiştir. Akademik hayat artık başlamıştır. Bu süreç beyin fonksiyonlarının,el göz koordinasyonunun aktif kullanacağı bir dönemdedir. Omega 3 içerdiği yağ asidi sayesinde öğrenme kabiliyetii, hafıza, odaklanmayı artırırken özellikle ergenlik döneminde gençlerin ruh halinin toparlanmasına da destek olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir Ve artık kronik hastalıkların ortaya çıktığı dönemde omega 3 daha da önemli görevler üstlenir. Bu yaş grubu insanlarda kalbin ve dolaşım sisteminin sağlıklı kalmasına kesinlikle yardım eder eklem sağlığını ve esnekliğini koruyarak yaşla birlikte gelen eklemlerde oluşan inflamasyonu engeller. Diyabet hastalarında kan şekeri seviyesi ve metabolizmayı düzenlemeye destek verirken diyabetin olumsuz etkilerinden olan hafıza ve göz hasarlarını oluşmasını da engeller. Şayet kalp, tansiyon, kolestrol ve diyabet gibi kronik bir hastalığımız varsa ya da riskine sahip isek, sıklıkla hafıza, odaklanma sorunu yaşıyor isek, depresyona yatkınlığımız varsa, metabolizmamızın yavaşlığından şikayet ediyorsak omega 3 tüketimimizi gözden geçirelim.

Kaynak: cevapla.tv

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