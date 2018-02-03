Okullar ne zaman açılacak MEB kesin tarih-2018 takvimi

Okullar ne zaman açılacak 15 tatil uzuyor mu? Milyonlarca öğrenci ve veli internette okulların ne zaman açılacağına dair aramalar yapıyor. İkinci dönem için hazırlıklarını sürdüren öğrenci ve veliler "15 tatil ne zaman bitecek?" sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2. dönem ne zaman sona erecek? İşte milyonların merak ettiği detaylar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) 2017-2018 eğitim öğretim takvimine göre 19 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 5 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatilinin uzayacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılsa da henüz bu yönde resmi bir açıklama yok.

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK: 5 Şubat'ta eğitime kaldığı yerden devam eden öğrenciler MEB takvimine göre, 8 Haziran 2018 Cuma günü karne alarak, 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.

OKULLARIN 2. DÖNEMİNE DENK GELEN RESMİ TATİLLER

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

.2018 SINAV DÖNEMİ OLACAK: Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2018 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil