  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Okullar ne zaman açılacak MEB kesin tarih-2018 takvimi

Okullar ne zaman açılacak MEB kesin tarih-2018 takvimi

Okullar ne zaman açılacak, MEB 2018 takvimi okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verdi. Sosyal medyada yayılan yarı yıl tatili uzadı iddiaları velileri ve öğrencileri heyecanlandırsa da MEB'in açıklaması iddialara son noktayı koydu. 2018 yarıyıl tatili 5 Şubat Pazartesi günü bitiyor. Yani 5 Şubat Pazartesi 2018 günü okullar açılıyor. 5 Şubat'ta eğitime kaldığı yerden devam eden öğrenciler MEB takvimine göre, 8 Haziran 2018 Cuma günü karne alarak, 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-02-2018 20:26 - Güncelleme: 03-02-2018 20:26

Okullar ne zaman açılacak 15 tatil uzuyor mu? Milyonlarca öğrenci ve veli internette okulların ne zaman açılacağına dair aramalar yapıyor. İkinci dönem için hazırlıklarını sürdüren öğrenci ve veliler "15 tatil ne zaman bitecek?" sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2. dönem ne zaman sona erecek? İşte milyonların merak ettiği detaylar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) 2017-2018 eğitim öğretim takvimine göre 19 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 5 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatilinin uzayacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılsa da henüz bu yönde resmi bir açıklama yok.

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK: 5 Şubat'ta eğitime kaldığı yerden devam eden öğrenciler MEB takvimine göre, 8 Haziran 2018 Cuma günü karne alarak, 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.

OKULLARIN 2. DÖNEMİNE DENK GELEN RESMİ TATİLLER

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

.2018 SINAV DÖNEMİ OLACAK: Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2018 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Okullar ne zaman açılacak MEB kesin tarih-2018 takvimi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat