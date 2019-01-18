Okul servislerine geniş çaplı denetim ve men kararı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde okul çevreleri ve servislerine yönelik geniş çaplı denetim yapıldı.167 servis trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı.

“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması’’ kapsamında17 Ocak'ta ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Uygulamasının amacı: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak için okulların çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek. Uygulama 3 bin 104 emniyet ve 26 bin 793 jandarma olmak üzere toplam 49 bin 897 personelin katılımıyla yapıldı.

167 OKUL SERVİSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Uygulama neticesinde, denetlenen 21 bin okul servisinden, 80'i Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, 39'u emniyet kemeri takmamak, 17'si ise fazla yolcu taşımaktan, toplam bin 70 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapıldı. 366 bin 54 TL idari para cezası uygulandı. Buna ek olarak, eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Ayrıca, okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanda bulunan, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları olmak üzere toplam 30 bin umuma açık yer denetlendi ve 277'si için idari işlem yapıldı.

Denetim uygulaması kapsamında, 324 bin 572 şahıs kontrol edildi. Uyuşturucu suçları, hırsızlık, cinsel suçlar, yaralama, dolandırıcılık, tehdit, mala zarar verme, 12 kayıp şahıs ve 241 diğer suçlardan olmak üzere toplam 709 şahıs yakalandı. 4 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet av tüfeği, 92 adet mermi/fişek, 15 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca, 6 gram eroin, 99 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 6 adet uyuşturucu hap ile 529 paket kaçak sigara ele geçirildi.