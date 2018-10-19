Okul kantininde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı

MALTEPE Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada iki öğrenci bıçaklandı.



Liseye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine okula gelerek bina içinde ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekip, çalışma başlattı.Polisin olayla ilgili öncelemesi sürüyor.

''ÇOCUĞUMU ALMAYA GELDİM, BIRAKMIYORLAR''

Okula çocuğunu almaya gelen bir veli, "Bizi dışarı çıkardılar. Ben çocuğumu almaya geldim vermediler, bekliyorum. Çocukları bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER...





