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Okul harçlığını Afrin'deki Mehmetçiğe gönderdi

Okul harçlığını Afrin'deki Mehmetçiğe gönderdi

Sivas’ta Kazancılar ortaokulunda okuyan Simanur Yetgin isimli öğrenci, 5 liralık harçlığını Zeytin Dalı Harekatı'na katılan mehmetçiğe gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 21:37 - Güncelleme: 17-03-2018 21:37

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere moral vermek isteyen "Birilerivar Derneği", 270 adet powerbank ve yurt genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yazdığı bin 200 mektubu mehmetçiğe teslim etmek üzere Hatay’a götürdü. Dernek üyeleri askerler için hazırlanan paket içerisine powerbank, mektup ve ismi azam duasının yazılı olduğu küçük not koydular.

Sivas’tan mehmetçiğe mektup yazan Kazancılar ilkokulu öğrencisi Simanur Yetgin ise mektubun içerisine harçlığı olan 5 lirayı koyarak mehmetçiğe gönderdi.

"MEHMETÇİĞİN İHTİYACI OLAN MORAL"

"Askerimizin ve mehmetçiğimizin bugün orada istediği şey moral ve motivasyon" diyen Aksoy, "Biz de yönetimde ki arkadaşlarımız ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun neticesinde mektup projemizi hayata geçirdik. Türkiye çapında yaklaşık 9 bin üyemiz var. Bu projemizi üyelerimizle paylaştık. Mektubun yanında bir de onların iletişimini sağlayabilecek bir de powerbank hediye etmek istedik onlara. Telefonları şarjsız kalmasın, aileleriyle rahat bir şekilde iletişime geçmeleri açısından. Bütün üyelerimiz Türkiye’nin dört bir yanından mektuplarını gönderdiler. Minik kardeşlerimizin öğrenci kardeşlerimizin yazmış olduğu mektuplar muhteşemdi. İnanılmaz duygu yüklü mektuplar var. Dediğim gibi hazırladığımız paketler içerisinde Powerbank, mektuplarımız, kendi derneğimizin yazdığı mektup,ismi azam duamız var.“ şeklinde konuştu.

OKUL HARÇLIĞINI GÖNDERDİ

Bir öğrencinin 5 liralık harçlığını mektubun içerisine koyarak mehmetçiğe gönderdiğini belirten Akyıldız "Bizi en çok duygulandıran mektup, ilkokulda okuyan öğrenci kardeşimizin gönderdiği mektup oldu. Mektupla beraber yolladığı 5 liraydı. Beni inanılmaz derecede duygulandırdı. 5 lira harçlığıydı. Onu koydu ve gönderdi. Onun dışında kendisi ilkokul üçüncü sınıfa giden bir kardeşimiz var. O da ufak bir resmini mektubun üzerine yapıştırmış. 'Asker abilerimiz sakın üzülmeyin. Biz buradayız' yazmışlardı. Bunun dışında çok çeşitli ve güzel mektuplar vardı “ diye konuştu.

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