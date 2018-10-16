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Okul hademesi sapık çıktı küçük kıza istismarda bulundu!

Okul hademesi sapık çıktı küçük kıza istismarda bulundu!

KAYSERİ'de bir ortaokulda hizmetli Mehmet Emin B. (58), paspas yapmayı öğretmek bahanesiyle yaklaştığı kız çocuğu A.A.'ya (11) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 14:45 - Güncelleme: 16-10-2018 14:45

Olay, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında farklı tarihlerde merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde bulunan ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulda hizmetli Mehmet Emin B., paspas yapmayı öğretmek bahanesiyle yaklaştığı kız çocuğu A.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

Mehmet Emin B., ayrıca, zaman zaman para verdiği A.A.'yı yanağından öptü. Mehmet Emin B.'nin verdiği 1 TL ile eve gelen ve "O adamdan nefret ediyorum" diyerek ağlamaya başlayan çocuk, olayı annesi Ş.A.'ya anlattı. Kızının ifadeleri sonrası okula giden anne Ş.A., hizmetli Mehmet Emin B.'den şikayetçi oldu. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Emin B. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

''İSTİSMARDA BULUNMADIM''
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Mehmet Emin B. ile mağdur kız çocuğu A.A., davacı annesi Ş.A. ve avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Emin B. beraatini istedi. Çocuğa istismarda bulunmadığını öne süren sanık, "Vallahi yalan söylüyor. İstismarda bulunmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

''BİR ÖPÜCÜK VERİRSEN FORMA AYARLARIM''
Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur kız çocuğu A.A. ise olaya ilk başta iyi niyetli baktığını ifade ederek, "1-2 lira harçlık verirken iyi niyetli diye düşünüyordum. Daha sonra kötü niyetli olduğunu anladım. Okula TÜBİTAK formaları gelmişti. Öğretmenimden isteyemediğim için Mehmet Emin amcadan istedim. O da, 'Bir öpücük verirsen, forma ayarlarım' dedi. Mehmet Emin'e, 'Hayır' cevabını verdim. Teneffüste de yanlışlıkla göğsüme dokunuyor gibi yapıp, güldü. Aynısını daha önce de tuvalette de yaptı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'ALIŞVERİŞ YAPINCA ŞÜPHELENDİM'
Duruşmada davacı olarak yer alan anne Ş.A. ise kızı A.A.'nın para vermediği zamanlar da alışveriş yaptığını ve bu durumdan şüphelendiğini belirterek, "Kızıma para vermediğim zamanlarda bir şeyler aldığını gördüm. Parayı nereden aldığını sorunca da 'Mehmet Emin amca verdi' dedi. Bir daha almaması gerektiğini ve Mehmet Emin'e teşekkür etmesini istedim" dedi.

1 LİRAYI YERE ATTI
Olay günü A.A.'nın eve gelerek ağladığını da ifade eden anne Ş.A., "Okuldan geldikten sonra, 1 lirayı yere attı ve 'O adamdan nefret ediyorum' diyerek ağladı. Yaşadıklarını duyunca sinirlenip okula gittim. Şikayetçi oldum" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ: ŞÜPHELİ O KATTA GÖREV YAPIYORDU
Duruşmada tanık olarak dinlenen okul müdürü A.K. ise "Mehmet Emin, mağdur kız A.A.'nın olduğu katta görev yapıyordu. Zemin katı ise kadın bir hizmetli temizliyordu. Kimin katında tuvalet varsa onu, o katta görev yapan kişi temizlerdi. Mehmet'in torunları da okulumuzda öğrenciydi. Torunlarına harçlık verirdi. Mehmet, torunlarına harçlık verirken, mağdur kız A.A.'ya da harçlık vermiş olabilir. A.A., çok mutsuzdu. Devamsızlığı çoktu. Sınıf arkadaşlarıyla geçinemiyordu" diye konuştu.

5 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mehmet Emin B.'yi, 'sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 2 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, istinaf ve Yargıtay sürecini göz önüne alarak, sanığa yurt dışına çıkış yasağı koydu ve mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 16:04 doğruca çalışma kampına taş kırmaya sabahtan akşama kadar alçak

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