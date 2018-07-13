Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı. Özel harekat polisi desteğiyle villaya giren polisin içeridekileri gözaltına alması kameraya yansıyan görüntüler arasında.
İstanbul polisinin Adnan Oktar’ın Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görüldü.
Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüzüstü yatırması da görüntülere yansıdı.
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