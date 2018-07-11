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Oktar Babuna da gözaltına alındı kardeşi aranıyor

Oktar Babuna da gözaltına alındı kardeşi aranıyor

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın gözaltında olduğu, kardeşi Hüma Babuna'nın da arananlar arasında bulunduğu öğrenildi. Oktar Babuna, 1999 yılında adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınmıştı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 12:01 - Güncelleme: 11-07-2018 12:01

ADNAN Oktar ile birlikte 235 kişi hakkında başlatılan 'askeri ve siyasi casusluk' tehdit', 'şantaj', 'cinsel istismar' ve 'çocuk kaçırma'nın da dahil olduğu 35 ayrı suçlama ile başlatılan operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

1962 doğumlu Oktar Babuna Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı. 

KARDEŞİ HÜMA BABUNA DA GÖZALTINDA MI?.. Oktar Babuna gibi kardeşi Hüma Babuna hakkında da gözaltı kararı olduğu ortaya çıktı. Hüma Babuna geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası Adnan Oktar grubunun kedicikleri arasına girmiş ve yurtdışında faaliyetlerde öne çıkmıştı. Hüma Babuna sosyal medya hesabından "Bu operasyon İngiliz derin devletinin işi" açıklaması yaptı.


Oktar Babuna ve kardeşi Hüma Babuna, kaybolan ilik örnekleri davasına birlikte katılmışlardı.

ANNE VE BABALARINA KARŞI ÇIKTILAR... Babuna kardeşler, anne ve babalarının Adnan Oktar'a yönelik suçlamaları nedeniyle anne ve babalarına ağır hakaretler edip davalık olmuşlardı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ecemnur 11 Temmuz 2018 12:30 Evanjelistlerin Türkiye'ye sızdırdıkları bunlar.Bunların ülkemizde örgütlenmesinde Özal'ın Milli Eğitim Bakanı olan Vehbi Dinçerler'in de dolaylı dolaysız epey emeği var .Bublar yıllarca Müslümanları bilim dışı gösterip yurt dışında alay konusu olmalarına sebep oldular.

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