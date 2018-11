Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında Sıla ile beraberdi iddiası

Okan Can Yantır kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Okan Can Yantır kimdir soruları merak konusu oldu. Sıla ile Ahmet Kural'ın kavga ettiği, Sıla'nın darp edildiği gece adı geçen Okan Can Yantır hakkında merak edilenler haberimizde.

Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü iddiaları magazin basınının gündeminde herkes bu vahim olayı konuşurken kafaları karıştıran bir haber daha geldi. İddialara göre olayın yaşandığı gece ikili arasındaki kavga Okan Can Yantır yüzünden çıkmış. O gece eve gelen ikili gecenin ilerleyen saatlerinde tartışaya başlamış ve Ahmet Kural Sıla'ya ayrıyken Okan Can Yantır ile birlikte oldun diyerek dövmüş. Peki bir anda iddiaların hedefin haline gelen Okan Can Yantır kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Popçu Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açtığı dava üzerine, kavgayı çıkaran neden merak konusu olmuştu.

Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dedikodu kazanını kaynattı. Kural tarafından 45 dakika darp edildiğini iddia eden Sıla, şiddetin nedenini gizlerken oyuncunun çevresi olayın perde arkasında kıskançlık olduğunu öne sürdü.

İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin Ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu..

Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen oyuncu da Sıla'yı evden kovdu. "Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı...

OKAN CAN YANTIR KİMDİR: Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır.

Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür.

Okan Can Yantır'ın adını, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan ve Çukur dizisiyle adını duyuran Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisiyle sık sık duymaya başlamıştık.



