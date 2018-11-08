Öğretmene darp suçlaması!

ZONGULDAK Çaydamar Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu’nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda; aralarında tartışan çocukların yanına giden sosyal bilgiler öğretmeni M.K., iddiaya göre 7. sınıf öğrencisi Y.K.’nın başına vurup, sert şekilde sol elini sıktı.
Elinin acısıyla ağlayarak evine giden Y. K., annesi G.K.'ya durumu anlattı. G.K. ve eşi R.K. çocukları Y.K.’yı da alarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti.
Darp raporu alan aile, ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek öğretmen M.K.’dan şikayetçi oldu.
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