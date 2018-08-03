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Öğretmen mülakat sınavı sözlü sınav merkezi il listesi-2018

Öğretmen mülakat sınavı sözlü sınav merkezi il listesi-2018

5 bin sözleşmeli öğretmenin sabırsızlıkla beklediği mülakat sınav yerleri MEB sayfasında açıklandı. Ek ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyenlerin mülakat yerleri 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak. Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini tercih edecek.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 14:00 - Güncelleme: 03-08-2018 14:00

Öğretmen mülakat sınav yerleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmenlik yapacak öğretmenler için mülakat sınav yerleri belli oldu. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, mülakat yerlerini T.C kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle görüntüleyebilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi yayımlamıştı.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

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