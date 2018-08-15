  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

Oğlu için 'kimseyi incitemez' demişti ama...

Oğlu için 'kimseyi incitemez' demişti ama...

ANTALYA'da darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen babanın, şüpheli oğlu konusunda kendisine uyarıda bulunanlara, "O kimseyi incitemez" dediği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-08-2018 13:41 - Güncelleme: 15-08-2018 14:04

Hüseyin D'nin cenazesi, (64) Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Mersin'de ikamet eden Hüseyin D'nin, oğlu şüpheli Süleyman D. ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle diğer oğlu Ali D. ile Antalya'ya yerleştiği ifade edildi. Süleyman D'nin de bir süre sonra kente geldiği belirtildi.

OĞLU İÇİN YAKINLARI UYARMIŞ: Süleyman D. ile eski sıkıntıları yeniden yaşamaya başlaması üzerine başka bir eve taşınan Hüseyin D'nin oğlu konusunda kendisini uyaran yakınlarına,  "O kimseyi incitemez." karşılığını verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARA VERMEK İÇİN GİTTİĞİ OĞLU TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ: Kepez ilçesinde Hüseyin D'nin, dün, para vermek için evine gittiği oğlu Süleyman D. tarafından darbedilerek öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ANTALYA’da babası Hüseyin Doğru’yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI
Sağlık görevlilerinin Hüseyin Doğru’nun yaşamını yitirdiğini söylemesi üzerine cinayet şüphelisi S.D. kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra adamın Hüseyin Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Eşkali belirlenen S.D. için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gitmiş olabileceği güzergahları inceleyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Muratpaşa ilçesinde deniz kenarında bir çay bahçesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen S.D.’nin sorgusu sürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Oğlu için 'kimseyi incitemez' demişti ama... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 14:26 Ah ah ne zor. Evlerden ırak.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro