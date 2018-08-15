Oğlu için 'kimseyi incitemez' demişti ama...

Hüseyin D'nin cenazesi, (64) Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Mersin'de ikamet eden Hüseyin D'nin, oğlu şüpheli Süleyman D. ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle diğer oğlu Ali D. ile Antalya'ya yerleştiği ifade edildi. Süleyman D'nin de bir süre sonra kente geldiği belirtildi.

OĞLU İÇİN YAKINLARI UYARMIŞ: Süleyman D. ile eski sıkıntıları yeniden yaşamaya başlaması üzerine başka bir eve taşınan Hüseyin D'nin oğlu konusunda kendisini uyaran yakınlarına, "O kimseyi incitemez." karşılığını verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARA VERMEK İÇİN GİTTİĞİ OĞLU TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ: Kepez ilçesinde Hüseyin D'nin, dün, para vermek için evine gittiği oğlu Süleyman D. tarafından darbedilerek öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ANTALYA’da babası Hüseyin Doğru’yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Sağlık görevlilerinin Hüseyin Doğru’nun yaşamını yitirdiğini söylemesi üzerine cinayet şüphelisi S.D. kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra adamın Hüseyin Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Eşkali belirlenen S.D. için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gitmiş olabileceği güzergahları inceleyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Muratpaşa ilçesinde deniz kenarında bir çay bahçesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen S.D.’nin sorgusu sürüyor.