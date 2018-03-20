Oflu İsmail kimdir? İsmail Hacısüleymanoğlu

Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu, 3 Mart 1979’da Aksaray Yenikapı’da Semiramis Gazinosu’nun sahibi Akbulut Karaoğlu ile bir garsonu öldürdüğü gerekçesiyle yurt dışına kaçtı.

İsmail Hacısüleymanoğlu, kaçtığı İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı olaylarından dolayı da uzun bir sürede Avrupa cezaevlerinde yattı.

2006 yılında, Türkiye’ye iade edilen Oflu İsmail, infazı düşülen kesinleşmiş hapis cezalarının kalan kısmını da Türkiye’de çekti. Oflu İsmail, yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak hayatını kaybetmişti.