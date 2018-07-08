ODTÜ'de pankart gözaltısı! Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı da...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yapılan mezuniyet törende açılan pankartlarla ilgili gözaltılar devam ediyor. Cuma günü yapılan törenin ardından 3 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde de ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı. Gür, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

MUHARREM İNCE, BUGÜN ODTÜ'DE... Öte yandan CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 17.00'da ODTÜ Mezunlar Derneği'ne giderek gözaltına alınan öğrencilere destek olacak.