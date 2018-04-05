Ödem söktürücü 10 bitki - Ödem atmak için süper kür tarifi

Ödem nedir sorusunun yanıtıyla başlayalım. En genel tanımıyla ödem vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişliktir. Bilimsel açıklaması ise, “deri ve diğer dokularda, hücrelerarası mesafede, normalde bulunması gerekenden daha fazla sıvı bulunması” şeklindedir.

Ödem neden olur : Gün içinde yeterli su içmediyseniz vücudunuz alarm durumuna geçer ve hemen sistemindeki suyu depolar. Ödemin yetersiz su tüketimi dışındaki nedenleri tuz, hava değişimi, kadınların reglisi ve aşırı kilo bulunmaktadır. Hareketsiz bir hayat sürmek, ofiste saatlerce oturmak, spor ve yürüyüşten uzak olmak da ödemin en büyük nedenlerindendir.

Ödem söktürücü 10 şey : Kayısı, ananas, salatalık, yaban mersini, maydanoz, süt (kefir, yoğurt), turp, yulaf, biberiye ve su...

Ödem atıcı : Ödem vücudun susuz kalmaya karşı aldığı bir önlemse çözümü de basittir. Her gün 2-3 litre su içerseniz vücudunuz suyu depolamayı bırakır ve haliyle ödem tutmaz. Ödemin sebebi az su tüketimi değilse genellikle idrar söktürücüler tavsiye edilir. Bunun için mutlaka doktora danışın zira ödem atıcılar ciddi zararlara da yol açabilir.

Ödem söktürücü doğal bitkiler : Ödem atıcıların ilk sırasında yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, kantaron otu, anason, biberiye, rezene ve nane limon bulunur. Bu çaylar idrar söktürücü özellikleriyle ödem atımına yardımcı olur. Ödemi vücuttan atmak için bazı kürleri de (biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı) uygulayabilirsiniz. Maydanoz en meşhur ödem atıcılardan biridir.



Ödem atıcı maydanoz kürü; 1 demet maydanoz ile 2 salatalık ve 1 orta boy havucun suyunu çıkartın ve karıştırın. Daha sonra içine 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi ekleyin günde 1-2 defa tüketin.

Ödemin sebebi bu hastalıklar da olabilir: Ödemin basit nedenleri olduğu gibi ciddi rahatsızlıkların getirisi de olabilmektedir. Ödeme neden olan başlıca hastalıklar şunlardır;

*Kalp yetmezliğine bağlı olarak; ayak bileği etrafında ve bacaklarda; daha sonra kalçalar üzerinde, karın içinde ve daha ileride akciğerde sıvı birikmesine yani ödem oluşur.

*Böbrek hastalıkları; böbreklerin kanı yeterince süzememesiyle su birikmesi, ayak bileği ve bacaklarda, böbrekten protein kaçağı durumunda ayak bileğinde özellikle de sabahları göz kapağı etrafında ve yüzde ödeme neden olur.

*Karaciğer Hastalıklarından siroza bağlı olarak, bacaklarda ve özellikle en çok görülen karında su toplanması, ödem oluşmasıdır.

*Bazı ilaçlar; şişkinlik yaptığı bilinen ilaçlardan en meşhuru kortizondur. Bunun yanında yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı kalsiyum kanal blokerleri, östrojen hormon ilaçları ve bazı romatizma ilaçları ödeme neden olur.

*Varisler; bacak damarlarında kan dolaşımını engelleyen varisler neticesinde bu bölgelerde ödem oluşur.

*Meme kanseri ameliyatı sonrası kollarda ve tiroit bezi yetersizliği olanlarda vücudun genelinde ödem oluşabilir.

*Romatizma; özellikle iltihaplı gelişen romatizmada, yumuşak doku eklem bölgelerinde ödem oluşabilir.