  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Obezite diğer bir adıyla aşırı kilo meme kanseri için risk oluşturur mu?

Obezite diğer bir adıyla aşırı kilo meme kanseri için risk oluşturur mu?

Aşırı kilo bir diğer adıyla obezite meme kanseri riskini artırıyor. Uzmanlara göre, aşırı kiloları vermek için yağ ve şeker tüketiminin azaltılması, meyve sebze tüketiminin artırılması ve bolca lifli gıdalarla beslenilmesi büyük önem taşıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-03-2018 00:30 - Güncelleme: 24-03-2018 00:30

Menopoz sonrası dönemde ana östrojen kaynağının kalça ve memelerde biriken yağlı dokular olduğunu söyleyen Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu “Özellikle menopoz dönemi sonrasında alınan kilolar ve vücutta oluşan fazla yağ miktarı meme kanseri açısından risk teşkil ediyor” diyor. Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu meme kanseri ve obezite arasındaki ilişkiyi anlattı.

YAĞ NE KADAR FAZLAYSA RİSK O KADAR YÜKSEK: Menopoz sonrası dönemde obez kadınlarda östrojen seviyesi, normal kilodaki kadınlara göre 1.5-2 kat daha fazladır. Menopoza giren kadınlarda yumurtalıklar işlevlerini yitirir ve östrojen salgısını durdurur. Bu dönemden sonra kadınlarda yağ dokusunda aromatizasyon yöntemi ile vücut, östrojene benzer bir hormon üretmeye başlar ve bu hormonun fazlalığı meme kanseri gelişiminde etkiye sahiptir. Bir kadında yağ dokusu ne kadar fazlaysa kandaki leptin düzeyi de o kadar yüksek seyreder. Bu leptin hormonu aromatizasyon yoluyla yağ dokusundan östrojen yapımını tetikler. Menopoz sonrası dönemde bir kadının vücudunda ne kadar fazla yağ dokusu varsa östrojene benzer ürettiği hormon da fazla olacağından meme kanserine yakalanma riskini artıracaktır. Yağ hücrelerinde ayrıca adipokin isimli bir madde salgılanır ve bu da tümör gelişimini hızlandırıcı bir etkiye sahiptir.

AŞIRI KİLO TANIYI GECİKTİREBİLİR: Obez kadınlarda meme kanserine yakalanma riski normal kilolu kadınlara göre 1.8 kat daha yüksektir. Yine obezite, memede büyüme ve yağlanmaya neden olacağından meme içinde oluşan kitlelerin fark edilmesi de gecikebilir ve bu nedenle geç tanı riski oluşur. Genel kural olarak bir kadın ne kadar aşırı kiloluysa o kadar daha büyük tümör gelişme riski vardır.

LİFLİ BESLENİN, MEYVE VE SEBZE TÜKETİN: Diyetlerinde yağ ve şeker tüketimini azaltan, meyve sebze tüketimini artıran ve bolca lifli gıdalarla beslenen kadınlarda meme kanseri riski azalmaktadır. Meme kanserine yakalanıp da tedavi olan kadınlarda bu türlü beslenme hastalıksız yaşam süresini de uzatmaktadır

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Obezite diğer bir adıyla aşırı kilo meme kanseri için risk oluşturur mu? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro