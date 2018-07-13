Obezite ameliyatı ile kaç kilo verebilirim?

Obezite ameliyatı sonucu elde edilen kilo kaybı, uygulamış olduğumuz ameliyat tipine göre değişim gösterir. Obezite ameliyatlarında dünyada en sık uygulanan ameliyat tüp mide ameliyatıdır. İkinci sırada gastrik bypass, daha az sıklıkla da Duodenal Switch ameliyatı uygulanmaktadır.

Tüp mide ameliyatı ile birinci yılın sonunda ortalama olarak fazla kilonun yüzde 70'i, gastrik bypass ameliyatında yüzde 80'i ve Duodenal Switch ameliyatında da yüzde 90'ı kaybedilmektedir. Kaybedilen kiloların korunması için hastaların düzenli kontrole gelmesi ise son derece önemlidir."