  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

O ilimiz yanıyor termometreler 39 dereceyi gösterdi

O ilimiz yanıyor termometreler 39 dereceyi gösterdi

Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini parklara attı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 16:08 - Güncelleme: 25-04-2018 16:08

Hava sıcaklığının 32 olarak ölçüldüğü Adana'da çok sayıda termometre 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklara akın etti. Sokaklarda çalışmak zorunda olanlar ise aşırı sıcağa rağmen işlerini yapmaya devam etti.

Ali Rıza Karataş isimli emekli bir vatandaş, yayla veya denize gidecek maddi imkanı bulunmadığı için kentte yaşadığını belirterek, "Havalar iyice sıcaklaştığı zaman yazın suyun altına gireceğiz, günde 2-3 sefer. Su parası ödeyeceğiz. Başka ne olacak? Millet serine, gölgeye kaçıyor. Ne yapacak millet? Rahatsızlığı olan da gidecek hastanede yatacak. Klima varsa açacak, elektrik parası ödeyebiliyorsa ödeyecek, ödeyemiyorsa kışı bekleyecek" diye konuştu. Mahmut Doğan isimli vatandaş ise ağaçlar Adana'da çok sık budandığı için gölgelik alanların azaldığını savundu.

PARKLARDA VAKİT GEÇİRİYORUZ: Merve Demirel isimli genç kız da nisan ayı olmasına rağmen çok sıcak olduğuna vurgu yaparak, "Klimalı ortamlara fazla giriyoruz. Dışarıda genelde parklarda vakit geçiriyoruz" dedi.

Naile Nur Celit de sıcak havada kendini çok kötü hissettiğini kaydederek, "Güneş kremleri ya da klimalı ortamlarda, gölge altlarında geziyoruz. Bu mevsimde bu sıcağa alışık değiliz. Yazın berbat olur. Yaylaya gideriz, yaylası olmayan da klimada yatar" ifadelerini kullandı. Kamelyada dinlenen Sait Aslan ise dinlendiği kamelyayı "Gariban yaylası" olarak nitelendirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN O ilimiz yanıyor termometreler 39 dereceyi gösterdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 16:13 Cehennemdede yanacak turkiyenin belali ili

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro