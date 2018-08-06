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O aşiretten Erdoğan'ın çağrısına destek geldi

O aşiretten Erdoğan'ın çağrısına destek geldi

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarma' çağrısına, Hakkari'deki aşiret düğününde tam destek geldi. Erdoğan'ın çağrısına destek veren Pınyanişi aşireti, yaptıkları son düğünde gösterişten kaçınarak ellerindeki altınları TL'ye çevirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 12:13 - Güncelleme: 06-08-2018 12:13

HAKKARİ'nin sevilen ve sayılan Pınyanişi aşiretine mensup tanınmış iş adamlarından Abdurrahman Er'in iş adamı kardeşi İbrahim Er, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güzel sanatlar eğitmeni olan Şirin Seven ile Hakkari'de dünyaevine girdi. Şirin ve İbrahim Er çifti için bir okulun bahçesinde iki gün iki gece yapılan düğün törenine Hakkari Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari eski AK Parti Milletvekilleri Abdulmutalip Özbek, Fehmi Öztunç, HATSO Başkanı Servet Taş, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri Hakkari merkez ilçeleri ile çevre illerden binlerce davetli katıldı.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK

Yerel sanatçı grubunun sahne aldığı Şirin ve İbrahim Er çiftinin düğün törenine katılan davetliler saatlerce halay çekti. Yörenin eski görenek ve göreneklerine göre de müziksiz olarak türküler seslendirilen düğün törenine binlerce kişi eşlik etti. Eskiye oranla kadınların üzerinde abartılı takıların olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Gösterişten kaçınan aşiret düğününde Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem programını açıklarken vatandaşa da 'Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarma' çağrısına ise destek verdiler.

"YASTIK ALTINDAKİLERİ PARAYA ÇEVİRİYORUZ"

Pınyanişi aşiretine mensup tanınmış iş adamı Abdurrahman Er ise düğün törenlerine katılan herkesin gösterişten kaçındığını belirterek, Cumhurbaşkanın çağrısına tam destek verdiklerini söyledi. Er, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yastık altında ne varsa bunu düğün törenlerimizde ve özel günlerimizde paraya çeviriyoruz ve harcıyoruz. Düğün törenimize Diyarbakır, Batman, Van, Hakkari, ilçe, köy ve mezralardan herkes iştirak etti. Düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Düğün törenine katılan genç kızlar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastık altı" çağrısı üzerine ziynet eşyalarını satıp paraya çevirdiklerini söylediler.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • k.k.k 06 Ağustos 2018 12:35 Ne yastıkmış be baba, yastık değil sanki kanepe ! Millet te para olsa bu kadar sıkıntısı mı olur insanların ! Bir de neymiş ülkede 1.000.000 üzerinde parası olan insan sayısı artmış ! Paranın değeri mi var 1.000.000 TL'nin değeri kalsın artık ! Çok net söylüyorum, bu ekonomi programıyla dolar 1-1.5 ay içinde 6 tl olur ! Kesinlikle ithalatı azaltıp, yerli üretim ve tarım teşviği ile çalışmalıyız. Hükümet acil olarak üretim fabrikaları kursun... Bütün önceliği yurtdışından makina ve teknoloji transferi yapıp, ihracat yapabilmek için gerekli alt yapıya harcasın. Bıraksınlar artık Kanal İstanbulmuş, otoyolmuş... O kadar para harcanmaz bu yoklukta oralara...

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