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Nun Okulları'nda görev değişimi

Nun Okulları'nda görev değişimi

Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip; vicdanî sorumluluklarının farkında olan gençlerin sayısını artırmak ve Türkiye’nin yarınlarına katkı sağlamak için 2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, İlkokul, Ortaokul ve Lisesi ile hizmetlerine devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 13:37 - Güncelleme: 04-08-2018 13:37

NUN OKULLARI LİSESİNİN YENİ MÜDÜRÜ HİKMET KONAR OLDU

Güçlü eğitim kadrosunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının hemen öncesinde daha da kuvvetlendirmek isteyen NUN Okulları bu amaçla önemli bir adım attı. İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğü görevini yürüten Hikmet Konar, NUN Okulları Lisesinin yeni müdürü oldu.

NUN Okulları Lisesi müdürü Hikmet Konar “Dünyaya söyleyecek sözü olan bir gençlik yetiştirmek için” NUN Okullarını tercih ettiğini söyledi. Konar, hedeflerini şu şekilde ifade etti: “Gelenekleriyle kendinden söz ettirecek, ulusal ve uluslararası arenada başarılarıyla örnek olacak bir okul hayal ediyorum.”

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının; bütün öğrenciler, veliler, eğitimciler ve özellikle NUN ailesi için başarılarla dolu geçmesini temenni eden Konar; “Bu eğitim ve öğretim yılında NUN ailesinin bir ferdi olduğu için de ayrıca mutlu olduğunu” sözlerine ekledi. Hikmet Konar’ın son olarak öğrencilerine de bir mesajı var: “Dünyayı yönetme becerisine sahip bir gençlik ideal ediniyorum. Öğrencilerimden isteğim sanattan spora, akademik çalışmalardan, sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda yılmadan çalışmaları, çabalamaları ve bu ülkenin değerleriyle uyum içerisinde faaliyet yürütmeleridir.”

Hikmet Konar Kimdir?

NUN Okulları Lisesinin yeni müdür Hikmet Konar, lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamış, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yapmıştır. Doktorasına Democritus Unıversity of Thrace’de devam etmektedir. Çalışma hayatına 2001 yılında Plevne Lisesi’nde Müdür Başyardımcısı olarak başlayan Konar, 2015 yılına kadar çeşitli okullarda Müdür Vekili olarak görev almıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünü yürütüyordu.

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