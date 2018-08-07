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Noter çalışma saatleri 2018 saat kaçta kapanıyor?

Noter çalışma saatleri 2018 saat kaçta kapanıyor?

Noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve noterler haftasonu açık mı soruları sık sık merak edilen konular arasında. 81 ilde bulunan noterlerin haftaiçi ve haftasonu çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte 2018 noterlerin çalışma açılış-kapanış saatleri

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 16:10 - Güncelleme: 07-08-2018 16:10

Noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2018 noter çalışma saatleri haberimizde... Noterler 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Noterler, Hukukçu Kimliği ile bağımsız, tarafsız işlem yapan, bu işlemleri belgelendiren ve bu belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Türkiye Noterler Birliği’nin inşası 2009 yılında tamamlanan merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Kurallara uygun şekilde kurulmuş bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Aralarında rekabet söz konusu değildir.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

Osmanlı İmparatorluğunda resmiyet kazandırılmak istenen işlemleri kadılar veya naipler (kadıların görevlendirdikleri kişiler) yaparlardı. Bu işlemlerde İslami hukuk kuralları uygulanırdı.

1860 tarihinde Ticaret mahkemeleri kurulmuştur. O tarihlere kadar kadı ve naipleri tarafından yürütülmekte olan hukuki işlemlerin belgelendirilmesi işleri için, Deavi Kalemi görevlendirilmiştir. Bu ülkemizde Noterlik müessesesinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilir.

5 Mayıs 1972’de yürürlüğe giren 1512 sayılı Kanun ile de Noterlik mesleği son şeklini almıştır. Kanunun 27 yıllık bir uygulaması bulunmaktadır. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1192 ye Noter Odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır.

Noterler 09:00-12.30 / 13.30-17:00 saatleri arasında açıktır. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmazlar.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0 312 218 80 00 numaralı telefon ve 0 312 218 80 41 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

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