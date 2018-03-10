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Nişasta bazlı şeker için flaş açıklama Bozdağ'dan geldi

Nişasta bazlı şeker için flaş açıklama Bozdağ'dan geldi

Nişasta bazlı şeker tartışmasında hükümetten önemli adım. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adımı özelleştirme bitmeden önce yapacaklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 15:55 - Güncelleme: 10-03-2018 15:55

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat 5'nci İl Kadın Kolları Kongresine katıldı. Sağlığa tehlikeli olduğu iddia edilen nişasta bazlı şekerle ilgili önemli bir açıklama yapan Bozdağ, "Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan, azaltan adım atacağız inşallah. Özelleştirme bitmeden önce bunu yapacağız." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Genel Genel Kurulunda, hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı aldığını anımsattı.

Herkesin bunu konuştuğu ve tartıştığına işaret eden Bozdağ, "Bizim, şeker fabrikalarını özelleştirirken hedefimiz bu fabrikaların daha verimli bir şekilde işletilmesini, bulundukları illere, ülkemize ve çiftçimize daha faydalı hale getirilmesini sağlamaktır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini AK Parti hükümetleri hiçbir zaman söylemedi. Biz her zaman özelleştirmeden yana olduğumuzu söylüyoruz. Yozgat'ta da Sorgun Şeker Fabrikasına gittiğimizde de işçilerimizin yüzüne de bunu söyledik. Kimseyi aldatmadık, kimseyi kandırmadık. Biz ne yapacağımızı söyleyerek milletimizin arasında siyaset yapıyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NBŞ nedir hangi ürünlerde var? Nişasta bazlı mısır şurubu şekeri

Özelleştirmenin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan Bozdağ, ihale ilanı yapılacağını, fabrikaların ihaleler neticelenirse özelleştirilmiş olacağını dile getirdi. Şeker fabrikasında çalışan işçiler konusuna da değinen Bozdağ, şöyle devam etti:

MAĞDURİYET KESİNLİKLE OLMAYACAK
"Peki işçiler ne olacak? Fabrikalarda çalışan işçilerimizin tamamı kadroya geçecek. Hiçbir işçimizin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Pancar üreticimiz mağdur olmayacaktır. Üretim alanlarında bir daralma yaşanmayacaktır, azalmaya gidilmeyecektir. Kotasını kullanmayan fabrika olduğu zaman 2 yıl o fabrikanın kotası iptal edilecek, başkalarına verilecektir. Kim ki çiftçimizi mağdur edecek bir şeye giderse ona verdiğimiz hakkı onun elinden alacağız, çiftçimize hizmet edene yansıtacağız, vereceğiz. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyeti kesinlikle olmayacak."

Nişastalı ürünlerdeki büyük tehlike!

 ANA MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ
Bozdağ, "Efendim bunların arazilerini bölecekler, satacaklar ve orada AVM'ler yapılacak." gibi eleştiriler yapıldığına dikkati çekerek, bu sözlerin muhalefetin iftirası ve yalanı olduğunu söyledi.

Böyle bir şeyin olmayacağını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yok böyle bir şey. Neden yok. Çünkü fabrika için gerekli olan gayrimenkul dışında kalan gayrimenkuller, özelleştirme kapsamından çıkarıldı. Onlar, bu özelleştirmeyle alacak firmalara satılmayacak. Böyle bir şey yok. İhale şartnameleri ortada. Ama bunlar geziyorlar, 'Zenginlere satacaklar, arsaları satacaklar, buraya AVM dikecekler.' diyorlar. Yalana bak yalana. Böyle bir şey yok. Sadece fabrikanın işletimi için gerekli olan arazi fabrikayla beraber özelleştirilecektir. 'Bunlar anlaştılar nişasta bazlı şekeri üretimini artıracak.' diyorlar. Ana muhalefetin lideri geçen grup toplantısında bunu yüksek sesle dile getirdi. 'Nişasta bazlı şekerin kotasını artıracaklar, milletin sağlığıyla oynayacaklar, anlaşmayı açıklayın.' böyle bir anlaşma yok, böyle bir olay yok. Nişasta bazlı şekerin kotasını artırma diye bir şey yok. Buradan diyorum ki sayın Kılıçdaroğlu, kiminle anlaştıysak lütfen anlaştığımız kişinin devlet varsa devletin, şirket varsa şirketin, örgüt varsa örgütün adını açıkla biz de öğrenelim, bütün Türkiye de öğrensin. Buradan söylüyorum geçen Başbakanımız da söyledi. Biz tam tersini yapacağız tersini. Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan, azaltan adım atacağız inşallah. Özelleştirme bitmeden önce bunu yapacağız."

"Bunun sebebi de şeker pancarından şeker üretimini, daha fazla sağlamak, şeker fabrikalarının karlı bir şekilde çalışmasını temin etmek ve pancar üreten çiftçimizi korumak, halkımızın sağlığına daha fazla önem vermek için bunu yapacağız ve bu adımı atacağız." diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merak ediyorum. Bu kotayı azalttığımızda milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler o zaman hangi açıklamayı yapacaklar, gerçekten merak ediyorum. Onun için biz ne yaptığımızı biliyor, hangi adımı attığımızı çok iyi hesap ediyor ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Fabrikaların özelleştirilmesi, hem bulundukları illere hem çiftçimize hem de ülkemize büyük yararlar sağlayacaktır. Bu inançla bu adımları atacağız ve Yozgat'taki şeker fabrikası da özelleştirilenler arasında yer alacak ve bundan da çiftçilerimiz, pancar üretimini artırarak üretmeye devam edeceklerdir." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • gdo ve nişasta şekeri yasaklansın 10 Mart 2018 20:02 daraltmak yetmez ,nbş ve gdo nun tamamen yasaklanması lazım.sağlığa zararlı olduğu söylenen ve tadı tuzu olmayan bu sahte şeker ,piyasada haksız rekabete neden oluyor.bu şekerin kullanıldığı hiçbir ürün yenilebilecek durumda olmuyor.her ürünü de tadıp almak mümkün olmuyor. üzerindeki etikete yazılsın demek de ,zaralı bir ürün etikete yazılınca zararsız mı oluyor.

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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