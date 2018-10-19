Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır adayı mı olacak bomba iddia

Nihat Hatipoğlu aday gösterilecek iddiası gündeme bomba gibi düştü. AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Diyarbakır'da ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'yu aday göstereceği iddia edildi. HDP'nin ise Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'da, ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği iddia edildi. Hatipoğlu’nun yakın çevresine adaylığa sıcak bakmadığını, aday olması halinde dini alanda büyük boşlukların oluşabileceğinden, siyasete girmek istemediğini söylediği belirtildi..Birgün'de yer alan habere göre, HDP'nin ise Diyarbakır'da Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü,Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI: Öncelikli hedefi 2014 yılında kazanılan ancak daha sonra kayyum atanan 94 belediyenin yeniden kazanılması olan HDP, bunlara 50 dolayında yeni başkanlığı da eklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelere yeniden kayyum atanabileceği" şeklindeki ifadeleri kullanılarak, seçmenin sandığa giderek HDP'li adaylara olan desteğinin arttırılması planlanıyor.

HDP'NİN BATI STRATEJİSİ: HDP'nin batıdaki hedefi ise AK Parti ve MHP ittifakını zayıflatmak olacak. AK Parti ve MHP'nin aday göstereceği kentlerde karşılarındaki adayın kazanma ihtimaline göre batıda "duruma özel" ittifaklar yapmayı planlıyor.

HATİPOĞLUNA KARŞI ESKİ MÜFTÜ ERDOĞMUŞ: HDP kulislerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için isimler de dillendirilmeye başlandı. Adayların, AK Parti'nin adayının açıklanmasının ardından duyurulması fikri ağırlık kazandı. İslamcı yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği konuşulan AK Parti'nin bu hamlesine karşılık eski müftü, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un aday gösterilebileceği konuşuluyor.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR: Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen Atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

NİMETULLAH ERDOĞMUŞ KİMDİR: 1960 senesinde dünyaya gelen Nimetullah Erdoğmuş aslen Bingöllüdür. Erdoğmuş, İlkokul öğrenimini Genç’in Meşedalı köyünde, orta ve lise öğrenimini Diyarbakırda tamamladıktan sonra, 1982 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Bu arada Medrese eğitimine babası Molla Mehdi ile Seyda Molla Abdullah Düşünücü'nün yanında sürdürdü. Ardoğmuş, göreve ilk olarak 1978'de Dicle Müftülüğüne bağlı Kurşunlu köyünde İmam-Hatip olarak başladı.

1983-1987 tarihleri arasında Diyarbakır Müftülüğünde İmam-Hatip olarak görev yaptıktan sonra “ Bilgi ve Görgü ” eğitimi amacıyla 1987-1989 yılları arasında iki yıl Mısır`da kalan Erdoğmuş, 1989 - 1991 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Memur olarak görev yaptı.Elazığı'ın Maden ve Baskil ilçelerinde görevlerde bulunan Erdoğmuş, 2002 yılında Elazığ İl Müftülüğüne ardından Kilis İl Müftülüğüne tayin oldu. 2011 yılında Diyarbakır İl Müftüsü olarak atan Erdoğmuş, 2015 yılında buradan emekliye ayrıldı. Erdoğmuş, evli ve 5 çocuk babasıdır.Nimetullah Erdoğmuş HDP Diyarbakır milletvekilidir.