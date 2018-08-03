Nihat Hatipoğlu açıkladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

İlk gün kurban kesemeyenler en son hangi güne kadar kurban kesebilir? Kurban kesimi için en ideal gün hangi gün? Cevapla.tv uzmanı Nihat Hatipoğlu "Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?" sorusunu yanıtladı.

Kurban, bayram namazı akabinde güneşin doğmasından sonra önce büyüklerini ziyaret edip bayramlaşmak gerek, sonra ise onlarla beraber gidip kurbanı kesmek gerekir. Kişiler sabah bir şey yemeden camiye gitmeleri ve kurbanlarını kestikten sonra kurban etiyle sanki oruç olan hallerini kurban etiyle geçirmeleri doğru olandır. Bayramın 3 günü kesilir, geceleri kesilebilir mekruh olduğunu unutmamak şartıyla. 4. gün ikindiden sonra kurban kesilmez. Hanefilere göre 3 Şafilere göre 4. günde kurban kesilebilir.

Kaynak: cevapla.tv