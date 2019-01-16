Niğde'de okullar yarın 17 Ocak perşembe günü tatil edildi

NİĞDE il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Niğde'de yollar kapandı

Niğde'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler, buz tutan yollarda zor anlar yaşadı. Ata Sanayi Sitesi'nde bir araç, kaygan yolda kayarak refüje çıktı. Maddi hasarlı kazada aracın lastiği patladı.

Merkeze bağlı Çavdarlı köyünde Adnan Kılavuz'a ait ahırın damı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, bir saatlik çalışma neticesinde ahırdaki 3 inekten birini kurtardı, 2 inek ise telef oldu.

Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar, tepsi ve naylon poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.