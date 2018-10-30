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New York'ta sapık İbrahim şoku! Metroda herkesin içinde...

New York'ta sapık İbrahim şoku! Metroda herkesin içinde...

İbrahim Mehsin (18) isimli sapık, Manhattan'da bindiği metroda bir kadının arkasına geçip mastürbasyon yaparken yakalandı ve herkesin ortasında boşaldı...

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:51 - Güncelleme: 30-10-2018 10:25

NEW York metrosuna dadanan sapık ABD'yi karıştırdı. Manhattan'da bindiği metroda bir kadının arkasına geçip mastürbasyon yaparken yakalanan ve herkesin ortasında boşalan adam polisi harekete geçirdi. Kısa sürede yakalanan adamın 18 yaşındaki İbrahim Mehsin olduğu açıklandı.

KADIN, KALÇASINDA SICAKLIK HİSSEDİNCE... Dünyanın en popüler ve kalabalık metropollerinden biri olan New York’ta mide bulandıran bir olay yaşandı… Her şey bir kadın yolcunun Midtown’da D trenine binmesiyle başladı. Metro yolculuğu sırasında Columbus Circle’daki durakta araca binen siyah tişört ve pantolonlu bir adam şüpheli bir şekilde genç kadının arkasına geçti. Fakat durumu umursamayan kadın iki durak sonunda kalçasında bir sıcaklık hissetti.

ARKASINI DÖNÜNCE ÜZERİNE BOŞALDI... West 47th Street ve Rockefeller Center’daki metro istasyonunda durumu fark eden 27 yaşındaki kadın arkasını döndüğünde adamın üzerine boşaldığını gördü. Kalçası ve sırt çantasına adamın boşaldığını fark eden kadın hemen olayı güvenlik görevlilerine bildirdi.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU... Fakat polisler gelmeden olay yerinden uzaklaşan adam sırra kadem bastı. Fakat günün sonunda haberlerde kendi resmini gören adam polise teslim oldu. Cinsel taciz ve sapıklık suçlarından gözaltına alınan adamın 18 yaşında olduğu ve adının da İbrahim Mehsin olduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisler herkesin ortasında utanmadan cinsel sapıklık yapan adamı kıskıvrak yakaladı.

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