New York sokaklarında 'pes'' dedirten Afrin yalanı!

Terör örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için reklam kamyonuyla Halepli çocukların görsellerini, "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.
Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.
PROPAGANDA YAPTILAR
Elektronik bilboardında, 2 çocuk fotoğrafının yer aldığı kamyonet, üzerinde yazılı "Savaşın 50. gününde Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede" yalanıyla New York sokaklarında propaganda yaptı.
HALEP'TE ÇEKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bilboardın sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi. Fotoğrafta, 2 kardeşin, Rus savaş uçaklarının hava saldırısından kaçışı görülüyor.
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