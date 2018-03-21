Nevruz kutlama mesajları resimli yeni tebrik kartları 2018

Nevruz mesajları, nevruz kısa ve anlamlı tebrik sözleri, resimli nevruz mesajları kartı aranmaya başladı. Baharın gelişini ve doğanın yeniden doğuşu, ve yeni günü simgeleyen nevruz bayramı bugün, yani 21 Mart Çarşamba günü kutlanıyor. Yurt genelinde bayram havasında geçecek ve çeşitli etkinliklerin gün boyunca yapılacağı bu önemli gün için sizlere en güzel nevruz bayramı resimli mesajların ve nevruz kutlama tebrik kartlarını bir araya getirdik. Dostluğun ve barışın günü olan nevruz bayramında siz de en güzel resimli kısa nevruz mesajlarını seçebilir sevdiklerinize yollayablirsiniz.

- Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

TÜRKİYE'DE NEVRUZ GELENEKLERİ: Gül fidesi dibine dilek mektubu gömülmesi de Anadolu’da Nevruzla ilgili çok yaygın bir başka inanış. Dilek mektubuna kişinin dileği ne ise; çocuk, gelin, araba, ev, para gibi resimler çizilerek ya da olmasını istediği şeyleri yazılarak suya atılır veya gizlice gülfidanın dibine gömülür.

Kalp temizliği ile istenilen bu dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Mersin-Silifke bölgesindeki Toras Türkmenleri’nde “Mart İpliği” adıyla bilinen Nevruz’da ağaçlara bez bağlanıp, yaylalara çıkılarak, kuzu veya oğlak kesilir ve konuklara dağıtılır. Tahtacı Türkmenlerinde ise “Mart dokuzundan sonra dağlar misafir alır” inancıyla yaylalara çıkılarak, mezarlıklar ziyaret ediliyor.

Gaziantep ve çevresinde Sultan Navruz, güzel bir kızdır ve 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Kars civarında bir evde toplanan genç kız ve erkekler, küçük bir çocuğu su almaya gönderirler. Çocuk hiç konuşmadan ve arkasına bakmadan bir kova su getirir. Kovanın içerisine orada bulunanlarca renkli iplikler ve iğneler atılır.