Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah cevap!

İsrail Başnakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yahudi ulus devleti" eleştirilerine küstah bir cevap verdi.

Başkan Erdoğan'ı "demokratör" diye niteleyen Netanyahu, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söyledi.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'İN IRKÇI YASASINA TEPKİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında İsrail'de kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanununu çok sert bir dille eleştirdi. Tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet eden Erdoğan Hitler'in ruhunun, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortladığını söyledi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...



İSRAİL' KARŞI HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI: İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

HİTLERİN RUHU HORTLADI: Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır