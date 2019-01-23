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Netanyahu: 'Asıl düşmanımız İran'

Netanyahu: 'Asıl düşmanımız İran'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin asıl düşmanının İran olduğunu söyledi. Netanyahu, konuşması sırasında Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değindi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 19:31 - Güncelleme: 23-01-2019 19:31

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait 'Shizafon' askeri üssündeki tatbikatın ardından Suriye ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın 'nükleer silahla İsrail'i yok etme' amacı taşıdığını iddia eden Netanyahu, ülkesinin bunu önlemekte kararlı olduğu dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın Lübnan'da Hizbullah vasıtasıyla ileri karakol kurduğunu ve Suriye'de de yeni bir üs kurmak istediğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Bunların hepsiyle savaşmakta kararlıyız. Suriye'deki İran ordusunu vuruyoruz. Suriye'deki İran ordusuyla sadece bizim ordumuz savaşıyor. Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran."

GAZZE'YE GÖZDAĞI

Netanyahu, konuşması sırasında Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değindi.

Başbakan Netanyahu, İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade ederek, "Belki Gazze'de başını kaldırabileceğini düşünen birileri vardır. Yanıtın ölümcül ve acı verici olacağını göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim" dedi.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını açıklamıştı. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları dün gece de Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir çok hedefi vurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Usta 23 Ocak 2019 19:46 Sen olmasaydin ortadogu bu kadar sikinti icinde olmazdi keske iran seni ortadan kaldirabilse ama bence iran bos bir kagit gibi.

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