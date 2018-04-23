Nescafe kazananları çekiliş sonucu ismi çıkanlar-tam liste

Nescafe çekiliş i20 Nisan'da yapıldı. Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, binlerce vatandaş gözünü Nescafe'nin yapacağı çekiliş sonuçlarına çevirdi. Nescafe çekiliş sonuçları açıklanıyor tarih belli. Binlerce kişinin sabırsızlıkla beklediği Nescafe çekilişi 20 Nisan'da yapıldı. Sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak. 11 kişiye BMW marka sıfır araç ve 111 talihliye İphone 8 cep telefonu hediye edecek olan Nescafe çekiliş sonuçları nescafe resmi internet sayfası nescafe.com.tr ve Takvim gazetesinden duyurulacak.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen kampanya ile 11 talihliye BMW marka sıfır araç ve 111 talihliye İphone 8 cep telefonu hediye edilecek. Çekilişe katılan kişiler şimdi Nescafe BMW çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3’ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3’ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2’si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.

Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL’yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL’nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek. Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ: Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlanacak.