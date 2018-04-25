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Nescafe çekilişi sonucu ismi çıkan kazananlar-tam liste 2018

Nescafe çekilişi sonucu ismi çıkan kazananlar-tam liste 2018

Nescafe çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu bugün gün yarın 26 Nisan. Nescafe çekilişi yapıldı ve talihlilerin isimleri belli oldu. Nescafe sonucu kazananların isimleri 26 Nisan'da nescafe.com.tr adresinde ve Takvim gazetesinde isim isim açıklanacak. Nescafr çekilişi sonucu 11 kişi BMW marka sıfır araç ve 111kişi İphone 8 kazanacak.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 08:30 - Güncelleme: 25-04-2018 08:50

Nescafe çekilişsonuçları kazananlar, isimleri çıkan talihliler kim yarın yani 26 Nisan perşembe günü belli olacak. Nescafe çekilişi 20 Nisan'da yapıldı, kazananların isimleri belirlendi. Nescafe kura çekilişi sonucunda kazanan isimlerin tam listesi 26 Nisan'da nescafe.com.tr ya da takvim gazetesinde yer alacak. Nescafe çekilişi kazananların isimleri aynı zamanda sayfamızda da görebilirsiniz.

Nescafe çekilişi kazananlar isimleri, 26 Nisan'da açıklanacak. 11 kişiye BMW marka sıfır araç ve 111 talihliye İphone 8 cep telefonu hediye edecek olan Nescafe çekiliş sonuçları nescafe resmi internet sayfası nescafe.com.tr ve Takvim gazetesinden duyurulacak.

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI: Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3’ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3’ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2’si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.

HEDİYELER NELER: Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL’yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL’nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek. Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ: Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

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