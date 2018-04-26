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Nescafe çekiliş sonucu yedek liste kazananları- tam isim listesi 2018

Nescafe çekiliş sonucu yedek liste kazananları- tam isim listesi 2018

Nescafe çekişil sonucu yedek liste açıklandı. Nescafe çekiliş sonucuna göre yedek listede adı olan talihlilerin tam isim listesi haberimizde. Nescafe çekiliş sonucu 111 Iphone 8 ve 11 BMW marka araç kazanan asıl talihlilerden açılacak kontenjana göre hediyeler yedek listede olanlara verilecek. Peki nescafe yedek liste talihlileri kim, neler kazanacaklar?

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 11:55 - Güncelleme: 26-04-2018 11:50

Nescafe çekiliş sonuçları bugün açıklandı. nescafelerde çıkan kodu göndererek çekilişe katılan yüzbinlerce kişiden kazananlar belli oldu. Peki nescafe kazananları yedek listede kimler var?

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI: Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3’ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3’ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2’si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUCU YEDEK İSİM LİSTESİ-2018

HEDİYELER NELER: Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL’yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL’nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ: Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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