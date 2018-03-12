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Nepal'de uçak kazası! Onlarca ölü var

Nepal'de uçak kazası! Onlarca ölü var

İRAN 'daki uçak kazasından sonra Nepal'in başkenti Katmandu'dan da üzücü bir haber geldi. Katmandu'da Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağı düştü. Kazada 50 kişi khayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 12:24 - Güncelleme: 12-03-2018 16:00

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş merkezli havayolu şirketine ait yolcu uçağı düştü. Yetililer, Dakka-Katmandu seferini yapan ve 71 kişi taşıyan uçakta en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş merkezli havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü haberi geldi. Uçak uluslararası Tribhuvan Havalimanı'nın doğu tarafına düştü.

​Yerel medya uçaktaki yangını söndürmeleri için olay mahalline itfaiye görevlilerinin gönderildiğini duyurdu.

​20 KİŞİ KURTARILDI: Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur "Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat vardı" dedi. Tahakur "Şu ana kadar 20 yaralı kurtarılarak hastaneye gönderildi. Polis ve askerler diğerlerini kurtarmak için uçağı kesmeye çalışıyor" dedi. Yetililer, uçakta en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

ÖLENLERİN CESETLERİ ÇIKARILDI

Hükümet sözcüsü  Narayan Prasad Duwadi ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Enkazdan ölenleri ve yaralıları çıkardık" dedi.

Kathmandu Post havalimanı yetkililerinin uçağın düşmesine teknik arızanın neden olduğunu düşündüğünü de belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İyi Muhabir 12 Mart 2018 18:07 Sakız gibi ayni ifadeleri tekrarladınız ama uçağın tipi bile belirtilmedi.

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