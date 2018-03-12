Nepal'de uçak kazası! Onlarca ölü var

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş merkezli havayolu şirketine ait yolcu uçağı düştü. Yetililer, Dakka-Katmandu seferini yapan ve 71 kişi taşıyan uçakta en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş merkezli havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü haberi geldi. Uçak uluslararası Tribhuvan Havalimanı'nın doğu tarafına düştü.

​Yerel medya uçaktaki yangını söndürmeleri için olay mahalline itfaiye görevlilerinin gönderildiğini duyurdu.

​20 KİŞİ KURTARILDI: Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur "Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat vardı" dedi. Tahakur "Şu ana kadar 20 yaralı kurtarılarak hastaneye gönderildi. Polis ve askerler diğerlerini kurtarmak için uçağı kesmeye çalışıyor" dedi. Yetililer, uçakta en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

ÖLENLERİN CESETLERİ ÇIKARILDI

Hükümet sözcüsü Narayan Prasad Duwadi ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Enkazdan ölenleri ve yaralıları çıkardık" dedi.

Kathmandu Post havalimanı yetkililerinin uçağın düşmesine teknik arızanın neden olduğunu düşündüğünü de belirtti.