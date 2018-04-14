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Nejat İşler'in hali içler acısı! Ayakta duramadı

Nejat İşler'in hali içler acısı! Ayakta duramadı

Septik şok nedeniyle ölümden dönen ve doktorların alkolü yasakladığı Nejat İşler, Cihangir’de arkadaşlarıyla yine felekten bir gece çaldı. Bir otomobile yaslanarak düşmekten son anda kurtulan ve kendi haline gülen İşler, bineceği otomobilin kapısını da açmakta zorlandı.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 13:25 - Güncelleme: 14-04-2018 13:25

Nejat İşler yine bildiğiniz gibi! Septik şok nedeniyle ölümden dönen ve doktorların alkolü yasakladığı Nejat İşler, Cihangir’de arkadaşlarıyla yine felekten bir gece çaldı. Çıkışta ayakta durmakta zorlandığı görülen ünlü oyuncu, bir ara dengesini kaybetti.

KENDİ HALİNE GÜLDÜ
Bir otomobile yaslanarak düşmekten son anda kurtulan ve kendi haline gülen İşler, bineceği otomobilin kapısını da açmakta zorlandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 14:28 Vayyy arkadas nasil bi rezillikmis bu adam vur patlasin cal oynasin yasam surdu yedigi onunde yemedigi arkasinda yokluk cekmedi evladina ilac alamayan asgari ucretli sanki padisah icler acisi durumda olanlar asgari ucretli insanlar

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