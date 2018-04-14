Nejat İşler'in hali içler acısı! Ayakta duramadı

Nejat İşler yine bildiğiniz gibi! Septik şok nedeniyle ölümden dönen ve doktorların alkolü yasakladığı Nejat İşler, Cihangir’de arkadaşlarıyla yine felekten bir gece çaldı. Çıkışta ayakta durmakta zorlandığı görülen ünlü oyuncu, bir ara dengesini kaybetti.
KENDİ HALİNE GÜLDÜ
Bir otomobile yaslanarak düşmekten son anda kurtulan ve kendi haline gülen İşler, bineceği otomobilin kapısını da açmakta zorlandı.
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