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Necati Kocabay kimdir? Nurgül Yeşilçay ile ilişkisi ne?

Necati Kocabay kimdir? Nurgül Yeşilçay ile ilişkisi ne?

Nurgül Yeşilçay ile bir restoranda yemek yerken görüntülenen Necati Kocabay'ın aşk dedikoduları magazin gündeminde geniş yer buldu. Bu haberle birlikte Necati Kocabay hakkındaki detaylar merak edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 11:18 - Güncelleme: 23-04-2018 11:18

Selanik 1920 Destanı dizisinde rol alması beklenen Nurgül Yeşilçay, önceki akşam yapımcı Necati Kocabay ile görüntülendi. İkili bir mekanda şarap içip sushi yedi. Yan yana görüntülenen ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya atıldı. Flaşların patlamasıya Nurgül Yeşilçay paniklerken Necati Kocabay ise yüzünü elleriyle kapattı.

Aşk iddilarının ortaya atılmasıyla birlikte Necati Kocabay hakkındaki detaylar merak edildi.

NECATİ KOCABAY KİMDİR?: TR 40 33 Productions'un CEO'su olan Necati Kocabay yapımcıdır. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

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KİMDİR ?
Nurgül Yeşilçay
NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, Türk oyuncu. Sanatçı özellikle 2000'lerde rol aldığı önemli rollerle tanınmaktadır.Hayatı 26 Mart 1976'da Afyon'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu

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